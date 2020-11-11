NBA 2K21, mobil, Windows PC ve konsollarda oynanabilen en iyi basketbol oyunu NBA 2K serisinin yeni oyunu. NBA 2K21 Mobile’dan önce çıkış yapan NBA 2K21 PC, sınıfının en iyisi oynanış, rekabetçi ve topluluk online özellikleri ve derin, çeşitli oyun modları üzerine yapılan heyecan verici geliştirmeler içeriyor. NBA 2K21, NBA 2K21 Standard Edition ve Mamba Forever sürümleriyle Steam’de indirilebilir!

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NBA 2K21, sektör lideri basketbol oyunu deneyimi sunan, dünyaca bilinen ve çok satan NBA 2K serisinin son oyunu. NBA 2K21, Everthing is Game konsepti ile NBA basketbolu ve kültürünün tüm yönlerini benzersiz bir şekilde yaşamanızı sağlıyor. NBA 2K21’de çeşitli basketbol deneyimleri sunan şu heyecan verici oyun modlarını bulacaksınız:

Hiç Olmadığı Kadar Gerçek: Görsel sunum, oyuncu Yapay Zekası, oyun modları ve daha birçok özellikte yapılan gelişmelerle NBA 2K21, en özgün ve gerçekçi basketbol oyunu deneyimi olarak sınırları zorlamaya devam ediyor. Kalabalığın enerjisini, NBA karşılaşmasının yoğunluğunu ve günümüz oyunları arasındaki en sürükleyici spor oyununun eğlencesini hissedin.

Seçkin Oynanış: Gelişmiş Pro Stick'i kullanarak ellerinizdeki topla eşsiz kontrolün tadını çıkarın. Yeni bir hassasiyet ve beceri seviyesi için sıçrayarak şut atmayı ve turnikeyi hedefleyin. Daha etkili top hakimiyeti ile yeni ve özel top sürme hareketlerinin kilidini açın.

Sizin G.O.A.T (Tüm Zamanların En İyisi) Takımınız: MyTEAM’de en yeni NBA yıldızlarından ve efsanevi oyunculardan oluşan en iyi koleksiyonunuzu yaratın ve tüm dünyadaki diğer azılı koleksiyoncularla rekabet edin. 2K21 için yeni olan sınırlı süreli Sezonlar, siz yeni ve geri dönen MyTEAM modlarını tamamladıkça benzersiz ödüller sunar.

Yeni MyCareer Hikayesi: Yepyeni ve sinematik MyCareer deneyiminde, lise balosundan resmi lisanslı on kolej programından birine ve büyük liglere yükselin. Sahada büyük hamleler, sahanın dışında ise daha büyük hamleler yaparak MyPLAYER'ınızı zirveye taşıyın ve bu heyecan verici ve dramatik yolculukta kendinizi gösterin.

Yeni Mahalle Mekanı: 1’er, 3'er ve 5'er kişilik olarak rekabet ederken güneşin tadını çıkarın. 2K21'deki yeni Mahalle, oyununuzu yepyeni görsellere ve düzene sahip sahile götürüyor. Park'ta yeteneklerinizi ve stilinizi gösterin, Pro-Am'de takım oluşturun ve dinamik olarak güncellenen 2K Mücadele Etkinliklerinde ödüller kazanın.

Yeni Kıyafetler ve Müzikler: En sevdiğiniz giyim, aksesuar ve ayakkabı markalarına ait yepyeni kıyafet ve ayakkabılarla baştan aşağı tam bir sporcu gibi görünün. Dünyanın dört bir yanından en yeni büyük sanatçıların ve keşfedilmeyi bekleyen çığır açan müzisyenlere yer veren dinamik 2K21 müzik deneyimini yaşarken top sektirin.

Usa Basketball: USA Basketball'un şampiyonluk mirasını yeniden yaşayın. Klasik takımlarla sahaya çıkın, eski yıldızların yer aldığı MyTEAM kartlarını toplayın ve MyPLAYER donanımı ile gururunuzu sergileyin.

NBA 2K21 Sistem Gereksinimleri

NBA 2K21 oyununu oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar aşağıda listelenmiştir. Minimum sistem gereksinimleri oyunu çalıştırmak için gerekli donanımlar, Önerilen sistem gereksinimleri oyunu ultra yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlardır. NBA 2K21 PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit / Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTS 450 / ATI HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 110 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri