Netflix 1080

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, yaptığı anlaşmalardan ötürü sadece bazı tarayıcılar üzerinde 1080p desteği veriyor. Windows üzerinde 1080p izlemek için için Internet Explorer ya da Edge kullanmanız gerekiyor. Apple ürünlerinin kullanıldığı macOS işletim sisteminde Safari kullanabilirsiniz.

Uzantı, yüklendikçe çalışır, ancak önce tarayıcı önbelleğinizi temizlemeniz gerekebilir. Chrome penceresinin sağ üst köşesindeki 3 dikey noktaya tıklayın, “Diğer Araçlar”> “Tarama verilerini temizle” yi seçin.

Şimdi test deseni videosunu yenileyin, Ctrl-Shift-Alt-S tuşlarına basarak akış kalitesini değiştirin. Bit hızını 1080p için 4300 Kbps veya 5800 Kbps olarak ayarlama seçeneğini de görmelisiniz.

Öyleyse işte burada, şimdi 1080p'de Netflix oynayabilirsin. Bazı videolar 1080p oynatmayı desteklemiyor, ancak videoların çoğu olduğu için endişelenmenize gerek yok.