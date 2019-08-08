Eğlencenin doruklara varacağı bir maceraya hazır mısın? Her sistemi ayrı düzenlenmiş olan Nors'da aradığın Metin 2 keyfini bulacaksın.

NorsMt2 yalınzca bir Metin 2 server'i değil aynı zamanda kaliteli bir MMORPG yapımı olacak.Oyuna tamamen bonuslu ekipmanlarla başlayacak ve şaman, post, binek gibi yardımcı araçlar da dağıtılacak. Misilleme ve güçlendirme gibi beceriler sayesinde daha da güçlenebileceksiniz.

Farm yapmanız kolaylaşşın diye yer düşerken daha hızlı eşya toplayabileceksiniz. Eşyaları toplarken zırh, silah gibi ihtiyacınız olmayan parçaları almamayı tercih edebilirsiniz. Karakteri güçlendirmek için bosslardan veya bazı metinleri keserek kuşak elde edebilirsiniz.