Osman Gazi oyunu oynayabileceğiniz en iyi yerli yapım aksiyon macera oyunlarından biri. Android (APK) ve iOS’in ardından Windows PC platformuna çıkış yapan Osman Gazi oyunu, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunu, Haçlı ve Moğol mücadelelerini konu alıyor. Tarihsel oyunları seviyorsanız bağımsız yapıcı UMURO’nun Osman Gazi oyununu oynamalısınız. Steam’de nereyse ücretsiz indirilmeye açılan oyun, Türkçe arayüz ve altyazı ile geliyor.

Osman Gazi Oyunu Oynanış Detayları

Osman Gazi oyunu mobil cihazların ardından bilgisayar kullanıcıları için indirilmeye açıldı. Oyun, 40 bölümden oluşuyor. At binme, yüzme, yuvarlanma, dövüşme gibi özelliklerin olduğu, sürükleyici bir rol yapma oyunu (rpg) olan Osman Gazi’de büyük bir devlet adamı, lider ve savaşçı olan Osman Gazi’nin kuruluş hikayesine tanık oluyoruz. Kayı Boyu’nun şanlı beyi Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi ile bir devlet kurmak için savaşıyor ve yönetiyoruz. Gerçek kişiler ve olaylardan esinlenerek oluşturulmuş destansı bir yiğitliğin hikayesi… Üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunun kurulmasında öncü olarak bir milletin dirilişine ve kuruluşuna şahit olun!

Osman Gazi Oyunu İndir

Bu, bir Kayı Boyu oyunudur!

Bu, bir milletin kuruluş ve diriliş destanıdır!

Bu, bir gerçek kahramanlık hikayesidir!

Osman Gazi Oyunu Sistem Gereksinimleri

Osman Gazi oyunu oynamak için gerekli minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Osman Gazi Oyunu Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel i3 işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Osman Gazi Oyunu Önerilen Sistem Gereksinimleri