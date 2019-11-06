Read Dead Redemption 2 PC (İndir) için de çıkan vahşi batı - aksiyon macera oyunu. Rockstar Games’in oyunu olan Read Dead Redemption 2 PC satın alıp oynayabileceğiniz en iyi vahşi batı oyunlarından biri. Rocstar Studios tarafından geliştirilen Western temalı aksiyon macera türünde video oyunu Read Dead Redemption 2, 2010 yılında çıkan Read Dead Redemption’ın birkaç yıl gerisinde geçiyor. Serinin üçüncü oyunu olan Read Dead Redemption 2 PC Steam üzerinden değil, Epic Games Mağazası’ndan indiriliyor; Rockstar Games Launcher üzerinden de oyunu satın alma ve indirme şansınız var.

Read Dead Redemption 2 PC çok beklenen oyunlardan biri. Öyle ki Google’da ve oyun mağazalarında Read Dead Redemption 2 oyunu hakkında birçok sorguya rastlıyoruz. “Read Dead Redemption 2 PC için çıkacak mı?”, “Read Dead Redemption 2 PC çıkış tarihi ne zaman?” gibi Read Dead Redemption 2 PC çıkışına ilişkin birçok sorunun yanı sıra “Read Dead Redemption 2 PC fiyat ne olacak?”, “Read Dead Redemption 2 PC ne zaman çıkacak?”, “Read Dead Redemption 2 PC satın almak istiyorum nereden alabilirim?”, “Read Dead Redemption 2 PC ön sipariş (pre order) ne zaman açılacak”… gibi Read Dead Redemption 2 PC oyunu hakkında sorular oyuncuların kafasını meşgul ediyordu. Nihayet Read Dead Redemption 2 PC çıkış yaptı! Ancak sürpriz olarak Read Dead Redemption 2 PC Steam değil, Epic Games Store üzerinden satışa çıktı. Yukarıdan Read Dead Redemption 2 PC indir butonuna tıkladığınız mağazaya gidip oyunu satın alarak indirebilirsiniz. Peki, Read Dead Redemption 2 PC oynanış detayları neler? Rockstar Games’in eleştirmenlerden beğeni toplayan açık dünya destanı ve konsol neslinin en yüksek puan alan oyunu olan Read Dead Redemption 2, yeni Hikaye Modu içeriği, grafiksel iyileştirmeler ve daha birçok özellik ile PC için geliştirildi.

Read Dead Redemption 2 PC Hikayesi

Read Dead Redemption 2, 1899 yılında Amerika’da geçiyor. Kanun adamları son haydut çetelerini avlarken vahşi batı döneminin sonu gelmiştir. Teslim olmayıp direnenler öldürülür. Western kasabası Blackwater'da kötü sonuçlanan bir soygundan sonra, Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçmak zorundadır. Federal ajanlar ve ülkenin en iyi ödül avcıları hevesle peşlerine düşerken, çetenin hayatta kalabilmek için Amerika'nın engebeli toprakları boyunca soygun, hırsızlık ve dövüş ile ilerlemesi gereklidir. Derinleşen bölünmeler çeteyi parçalara ayırma tehdidi doğururken, Arthur kendi idealleri ile kendisini büyüten çeteye sadakati arasında bir seçim yapmalıdır.

Yeni grafiksel ve teknik geliştirmelerle birlikte daha derin sürükleyicilik sunan PC için Read Dead Redemption 2, Hikaye Modu’nda Ödül Avcılığı Görevleri, Çete Sığınakları, Silahlar ve daha fazlasını sunuyor. Daha önce hiç yayınlanmamış iyileştirmeler ve Frontier Pursuits ile Ödül Avcısı, Tüccar ve Koleksiyoncunun uzman Rolleri de dahil olmak üzere eksiksiz online deneyim yaşatan Red Dead Online dünyasına ücretsiz erişim içeriyor.

Read Dead Redemption 2 PC Sistem Gereksinimleri

Read Dead Redemption 2, Read Dead Redemption 2 Special Edition, Read Dead Redemption 2 Ultimate Edition olmak üzere üç sürümle karşımıza çıkan oyunu oynamatmak için gereken sistem gereksinimleri de şöyle:

Read Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7610)

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 150 GB

Diğer: DirectX uyumlu ses kartı

Read Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - Nisan 2018 Güncellemesi (v1803)

İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500x

Bellek: 12GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Depolama: 150 GB

Diğer: DirectX uyumlu ses kartı

Read Dead Redemption 2 PC Çıkış Tarihi

Read Dead Redemption 2 PC platformuna 5 Kasım 2019'da çıkış yaptı.