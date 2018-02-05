REPTILOIDS, bize Dead Rising oyunlarını anımsatan bir yapıya sahip olan TPS türünde bir aksiyon oyunu.

REPTILOIDS'tek kontrol ettiğimiz ana kahraman alışılagelmiş oyun kahramanlarından bir hayli farklı yapıda bir kahraman. Birçoğumuza benzeyen ve günlük hayatta sıkça karşılaştığımız insanlar gibi görünen göbekli kahramanımız aslında sıradan bir ofis çalışanı. Fakat kahramanımızın dünyası bir gün akıl almayacak bir şekilde değişiyor. Uzaydan gelen ve kertenkele gibi görünenyaşam formları, kahramanımızın ofisini ele geçiriyor ve kız arkadaşını kaçırıyor. Bu kertenkelemsi yaşam formlarının özelliği ise insan kılığına girebilmeleri, yani kahramanımızın ofisinde çalışan iş arkadaşları bir anda bir uzaylı yaşam formuna dönüşebiliyor.

REPTILOIDS'de temel olarak yumruklarımızı, tekmelerimizi ve ofiste bulabileceğimiz yangın tüpü ve sandalye gibi eşyaları kullanarak düşmanlarımızı pataklıyoruz. Onlar bizi dört bir yandan kuşatırken aynı şekilde bize saldırabiliyorlar. Tıpkı Dead Rising gibi 3. şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda düşman gruplarının ortasına Kara Murat edasıyla atlayabiliyor ve düşmanlarınızı sopalayabiliyorsunuz.

REPTILOIDS'in sistem gereksinimleri çok yüksek değil. REPTILOIDS minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 450 ekran kartı

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantısı

- 450 MB boş depolama alanı

- Ses kartı