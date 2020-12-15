Speedtest.net, Türk Telekom (TTNet), Turkcell Superonline, Vodafone abonelerinin internet hız testi yapmak için girdiği sitelerin başında geliyor. Ookla tarafından geliştirilen internet hız testi uygulaması Speedtest, mobil ve masaüstü platformlarda kullanılabiliyor. Windows 10 için Speedtest programını bilgisayarınıza indirerek web tarayıcınızı açmadan hızlıca internet indirme ve yükleme hızınızı öğrenebilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınız taahhüt ettiği download ve upload hızlarını sunabiliyor mu? Evde internetiniz için vadedilen hızları alabiliyor musunuz? Online oyunları gecikmesiz (lagsız) oynamak için önemli ping değeriniz kaç? Speedtest indirerek bu bilgileri saniyeler içerisinde alabilirsiniz.

Speedtest ile İnternet Hız Testi Nasıl Yapılır?

Speedtest, mobil kullanıcılar ve evde internet abonelerinin internet hızlarını öğrenmek için tercih ettiği internet hız testi yaptırma sitesi. Speedtest.net adresine girerek internet hızı ölçümü yapabilirsiniz. Speedtest, internet hızı nasıl ölçülür? sorusunun yanıtını verir; İnternet hızı nasıl arttırılır? sorusunun yanıtını vermez, internet hızını artırma programı değildir. Speedtest programı ile Turkcell, Vodafone, Superonline, Dsmart, Kablonet, hangi internet servis sağlayıcıyı kullandığınızın bir önemi olmaksızın internet hızınızı ölçebilirsiniz. Peki, Speedtest ile internet hızı nasıl ölçülür? Download, upload, ping değerlerinizi öğrenmek için tek yapmanız gereken Go butonuna tıklamak. Speedtest, bulunduğunuz konuma göre en uygun sunucuyu bulur ve önce ping, sonra indirme ve yükleme hızlarınızı çıkartır. İnternet hız testi sonuçları kaydedilir, geçmişe yönelik detaylı raporu görüp karşılaştırma yapabilirsiniz. Sonuçları dilerseniz paylaşabilirsiniz.

Speedtest İndir

30 saniyenin altında tek tıklamayla kolay internet bağlantı testi için Speedtest’i kullanın. Küresel ağlara sahip olmasıyla her yerde doğru sonucu verir. Her gün milyonlarca insan internet hızlarını test etmek için Speedtest internet sitesi ve mobil uygulamaları kullanıyor. İnternet hızınızı test etmenin en doğru ve kullanışlı yolu Windows masaüstünüzde de kullanılabilir.