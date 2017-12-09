SqlBak, SQL server veritabanlarını yedekleyebileceğiniz, izleyebileceğiniz ve geri yükleme yapabileceğiniz bir yedekleme programı. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bu programla, sql yedekleme işlemlerini kolaylıkla halledebileceğiniz gibi bu yedekleri Dropbox, Google Drive veya OneDrive gibi platfomlara da gönderebilirsiniz.

SqlBak'ın vermiş olduğu hizmet eminim pek çok veritabanı yöneticisinin hoşuna gidecektir. Çünkü deneme sürümü olsa da yapmak istediğiniz işlemleri rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Mesela web sitesi üzerinden SQL sunucu yedeklemelerini zamanlayabiliyorsunuz. Bununla da yetinmeyip SQL Server'ınızın durumu ve performansı hakkında bilgi alabiliyorsunuz. En önemlisi yedekleme işlemlerini de basit bir şekilde yapabiliyorsunuz.

SqlBak ile Neler Yapılır?

Uzak sunucularda bulunan sınırsız sayıda veriyi yedekleyebilirsiniz.

Yedekleri bir klasöre, Dropbox'a, Google Drive'a, OneDrive'a veya Amazon S3'e gönderebilirsiniz.

SQL yedeklerinizi geri yükleyebilirsiniz.

SQL serverınızın durumunu ver performansını izleyebilirsiniz.

Tüm işlemlerin e-posta uyarısını alabilirsiniz.

Eğer bir veritabanı yöneticisiyseniz SqlBak programına ve hizmetine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eminim işlerinize uygun bir planlama bulacaksınız.