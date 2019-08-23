Twine, Chris Klimas tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan bir araçtır.

Programlama bilgisi bilmeden web sayfaları şeklinde etkileşimli hikayeler oluşturma imkanı sunan Twine uygulaması, herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bir araştır. Basit hikayeler oluşturmak için kullanabileceğiniz uygulama aynı zamanda açık kaynaklı bir uygulamadır. Böylece eğer kodlama bilginiz iyiyse uygulamayı daha iyi seviyelere de getirebilirsiniz. Etkileşimli web sayfaları oluşturabileceğiniz Twine ile hikayelerinizi diğer insanlarla da rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Twine uygulamasını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Twine uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.