Wangan Warrior X oyunculara yüksek dozda adrenalin sunan bir yarış oyunu olarak tanımanabilir.

Eğlence merkezlerindeki ve atari salonlarındaki özel kabine sahip yarış oyunlarındakine benzer bir tecrübeyi oyunculara yaşatmayı hedefleyen Wangan Warrior X'te sokak yarışları konu alınıyor. Oyuncular modifiye araçlarını alarak asfalta çıkıyorlar ve trafik içinde rakiplerine karşı yarışıyorlar. Yarışlarda galip gelebilmek için sadece hızlı gitmemiz yeterli olmuyor, aynı zamanda reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız ve trafikteki araçlara çarpmamamız gerekmekte.

Wangan Warrior X'te yarışacağımız araçları modifiye etmemiz mümkün. Bu iş için bize birçok farklı seçenek sunulabiliyor. Aracımızın en görünümünü, hem de motorunu tercihlerimize göre yapılandırabilmekteyiz. Oyunda Japonya'nın otoyollarında saatte 320 km'ye ulaşan hızlarda yarışmak bir hayli heyecan verici bir tecrübe. Başarı kazandıkça yeni parçalarıni boya işçiliklerinin ve ödüllerin kilidini açabiliyorsunuz.

Wangan Warrior X minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Dahili ekran kartı

- DirectX 9.0

- 5 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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