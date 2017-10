Welcome to Hanwell, güzel grafikleri açık dünya yapısı ile birleştiren FPS türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Normalde korku oyunları, sayılı örnek haricinde kapalı alanlarda geçiyorlar. Welcome to Hanwell ise açık dünya yapısını tercih ediyor ve bu sayede oyunculara zengin ve dikkat çekici bir içerik sunmayı hedefliyor. Welcome to Hanwell'i özetlemek gerekirse oyunun Resident Evil 7 grafiklerine sahip bir Silent Hill oyunu olduğu söylenebilir. Welcome to Hanwell'de Resident Evil 7'de olduğu gibi detaylı yüzey kaplamaları ve modellemeler, Silent Hill'in sis altındaki ıssız, tekinsiz ve ürpertici şehir atmosferi ile birleşiyor.

Welcome to Hanwell'in hikayesi korkunç yaratıkların yeryüzüne çıkmasıyla başlıyor. Biz ise Hanwell adlı küçük bir şehrin sakini olarak, dünyanın kapılarını kapatarak izole ettiği bu şehirde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Canavar tehdidi karşısında acil durum hazırlık ve müdahale ekipleri kurulsa da bir süre sonra bu organizasyon dağılıyor ve tek başımıza kalıyoruz. Elektrik, yiyeyecek ve gıda sınırlıyken yapmamız gereken şey tekinsiz sokaklara çıkmak, karanlıkta el fenerimizle ve sisin içinde sezilerimizle yönümüzü bularak acil durum ekiplerinden kalan malzemeleri ve silahları toplamak ve hayatta kalmak.

Welcome to Hanwell'de şehir içinde ziyaret edeceğimiz mekanlara özen gösterilmiş, oyunda ziyaret edeceğiniz binaların kendi hikayeleri ve arka planları bulunuyor. Bu binalarda köşe başında ne olduğunu bilmeden keşif yaparken bolca kan ve vahşet içeren sahnelere tanık olabiliyorsunuz. Sizi sürekli izleyen gizemli bir karakter de ensenizde soluğunu sıkça hissettiriyor.

Welcome to Hanwell, klasik korku oyunlarının aksine sadece bulmaca çözme üzerine kurulu bir oyun değil. Oyunda balta ve demir boru gibi silahları kullanabiliyor, aksiyona da dalabiliyorsunuz. Bu sayede oyun daha da eğlenceli olmakta.

Welcome to Hanwell'in grafikleri gerçekten göze hoş görünüyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 4 çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartı

- 16 GB boş depolama alanı

- DirectX 11