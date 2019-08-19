WonderFox DVD Ripper Speedy, DVD koleksiyonunuzu dönüştürmenize olanak sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamanın kullanımı basittir ve detaylı arayüze rağmen sezgisel ve iyi yapılandırılmış taze bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

WonderFox DVD Ripper Speedy ile DVD'lerinizi dijital video dosyalarına dönüştürebilirsiniz, böylece sayısız farklı cihazda keyfini çıkarabilirsiniz. Uygulama, içeriğinizi ihtiyaç duyduğunuz şekilde değiştirmenizi, geliştirmenizi ve dönüştürmenizi sağlar.

İçeriği kopyalamanıza ve duraklatmanıza ve daha sonra devam ettirmenize veya tüm bir DVD filmin yalnızca seçili başlıkları dönüştürmenize izin verir.

WonderFox DVD Ripper Speedy Özellikleri