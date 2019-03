Word to PDF Converter uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Word dosyalarını PDF formatına dönüştür ebilirsiniz.

Word’de hazırlanmış belgelerinizi PDF formatına dönüştürmeye ihtiyaç duyduğunuzda bilgisayara ihtiyaç duymadan Word to PDF Converter uygulamasından faydalanabilirsiniz. DOCX, DOC ve RTF dosyalarını kolaylıkla PDF’e dönüştürebileceğiniz Word to PDF Converter uygulamasında, dönüştürülen dosyayı Windows veya Linux sunucusundan indirebiliyorsunuz.

Word to PDF Converter uygulamasında PDF dönüştürme işlemini kullanabilmek için internete bağlı olmanız gerekiyor. Bunu sağladığınızda ise yapmanız gereken, Word dosyasını ve dosyanın upload edileceği bulut sunucusunu seçerek Convert Now butonuna basmak oluyor. Tamamen ücretsiz olarak Word dosyalarını PDF’e dönüştürebileceğiniz Word to PDF Converter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri