Günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Absolute RC Heli Simulator beğenileri toplamaya devam ediyor.

Android, iOS ve Windowsphone olmak üzere üç farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım oyunculara gerçekçi bir helikopter kullanma deneyimi sunuyor. Bünyesinde çok sayıda helikopter modellerine yer veren yapım mobil platformda spor oyunları arasında yer alıyor.

Üç farklı platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen oyun da gerçekçi yapı dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncuların ilgisini çekmeyi başarırken bu durum geliştirici ekibin de hoşuna gidiyor.

Happy Bytes LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan başarılı yapım da oyuncular gelmiş geçmiş en gerçekçi helikopter deneyimini yaşayacaklar.

Yapım geçtiğimiz yıldan bu yana güncelleme almıyor.