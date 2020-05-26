Eğer cevabınız evet ise sizlere DeckEleven's Railroads adlı oyunu oynamanızı öneriyoruz.

3D grafik açıları eşliğinde oyunculara kendi demiryolu imparatorluğunu kurma fırsatı veren DeckEleven's Railroads sürükleyici oynanış yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Üç farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım zengin içeriğinin yanı sıra bünyesindeki farklı lokomotif türleri ile oyuncuların beğenisini kazandı.

Fransa, Hindistan ve ABD gibi ülkeler arasında demiryolu ile yük ve kargo taşıyacağımız oyun da gerçekçi yapı eşliğinde seferler düzenleyecek, trenlerin nerelere uğrayıp yük alacağını belirleyeceğiz.

Oynaması ücretsiz yayınlanmasından sonra binlerce oyuncuya ulaşan yapım günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken yapım 2014 yılından bu yana da güncelleme almıyor.