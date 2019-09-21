Akıllı telefonunuzda geniş çaplı bir çiftçilik deneyimi yaşamak istiyorsanız Farm Dream’i oynamanızı öneririz.

Günümüzde üç farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Farm Dream ile hem eğlenceli hem de rekabetçi anlar bizleri bekliyor olacak. Gerçek zamanlı olarak çevre çiftlikler ile ticaret yapabileceğimiz oyunda bize verilen alana çiftliğimizi kuracak, tarla ekip biçerek farklı mahsuller üretebileceğiz.

İnek, tavuk ve koyun gibi evcil hayvanlarında yer aldığı yapımda hayvanlarımızın bakımlarını yapabilecek ve onlarla keyifli zaman geçirebileceğiz. Vatandaşlarımız için mutlu bir köy inşa etmeye çalışacağımız yapımda ürünlerimizi satarak paralar kazanacak ve bize verilen alannı genişletmeye çalışacağız.

Birbirinden farkl ürünler ile çiftliğimizi süsleyebileceğimiz oyunda kasabamızı da özelleştirebileceğiz. Tarım işleri ile içli dışlı olacağımız oyunda eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici bir deneyim bizleri bekliyor olacak.