Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Fate of the Pharaoh, Mısır’da bir imparatorluk kurarak ülkeyi yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürebileceğiniz benzersiz bir strateji oyunudur.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen bu oyunda amaç, ülkenize saldıran işgalcilere karşı mücadele etmek ve güçlü bir krallık kurmaktır. Eski görkemli günlerine geri dönmeye çalışan Mısır için savaşmalı ve ülkeyi yeniden bağımsızlığına kavuşturmalısınız.

Üretim merkezleri ve ticaret alanları kurarak vergi toplayabilirsiniz. Yeni yerleşim alanları inşa edebilir ve şehirleri geliştirerek ülkeyi kalkındırabilirsiniz. Ayrıca yılan ve timsah gibi tehlikeli yaratıklarla savaşabilir ve altın kazanarak ülke ekonomisini toparlayabilirsiniz. Stratejik hamlelerin ve savaşların ön planda olduğu benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar içinde strateji kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Fate of the Pharaoh, kendi ülkenizi kurarak şehirler inşa edebileceğiniz ve işgalcilere karşı savaşabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.