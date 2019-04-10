Şehrimizi cadıların işgaline karşı korumaya çalışacağımız Letters From Nowhere: Bir Gizli Nesne Gizemi mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı mobil oyunlar ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran G5 Entertainment imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak üç farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapımda bizleri çarpıcı görsellerin yanı sıra soluk soluğa bir oynanış bekliyor olacak. 3.000’den fazla heyecan dolu görevin yer aldığı yapımda oyuncular 52 farklı nesneyi keşfetmeye çalışacaklar. Başarılan görevler sonrasında bonus ve ödüller de kazanabileceğiz.

13 farklı küçük oyununda yer aldığı yapımda işgalci cadıları durdurmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sürükleyici yapısı ile Google Play’de oyuncular tarafından 4.2 gibi bir inceleme puanı ile değerlendirilen yapım tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.