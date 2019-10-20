Mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Lumberwhack, ormanda kendi imparatorluğunuzu kurmak için insanlarla mücadele edeceğiniz ve yırtıcı hayvanlardan kurulu dev bir orduya sahip olabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve eğlenceli animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca yırtıcı hayvanı eğiterek dev bir ordu kurmak ve ormana zarar vermek isteyen acımasız insanlarla savaşmaktır. Ağaçlara zarar vermek isteyen ve ormanı yok etmek isteyen insanlarla mücadele ederek savaşlarda başarılı olmalı ve ganimet toplayarak daha fazla hayvanın kilidini açmalısınız. Bu sayede güçlü bir ordu inşa edebilir ve ormandaki hakimiyetinizi koruyabilirsiniz. Panda, maymun, aslan, fil ve kaplan gibi birçok vahşi hayvandan faydalanabilir ve insanların korkulu rüyası olabilirsiniz.

Android, İOS ve Windows sürümleri ile üç farklı platformda oyuncularla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Lumberwhack, sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu sahneleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz keyif verici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.