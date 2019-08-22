Mobil cihazınızda eğlenceli anlar yaşamak istiyorsanız aradığınız oyun Moviewood demektir.

Hayallerinizdeki film stüdyosunu kurabileceğiniz Moviewood ile sizleri eğlenceli ve bir o kadar da keyifli anlar bekliyor. İlginç görevlerin yer aldığı yapımda oyuncular kendi film stüdyolarını kuracak, geliştirecek ve etkili filmler çekerek eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Kırmızı halıda yürümeye çalışacağımız oyunda çektiğimiz filmlerde birbirinden farklı görevleri de yerine getirecek ve yavaş yavaş yükselmeye çalışacağız. Zengin içeriğin yanı sıra detaylı grafik açıları ve aksiyondan uzak oynanış yapısı ile her kesimden oyuncya hitap eden Moviewood tamamen ücretsizdir.

Günümüzde Android, İOS ve Windowsphone işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletlerde oynanan Moviewood mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.