Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Operation New Earth, bilimkurgu tarzında tasarlanmış birbirinden güzel onlarca farklı seviyeden oluşan ve aksiyon dolu savaş sahnelerine yer verilen eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli efektleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, stratejik planlar yaparak düşman birliklerinin zayıf noktalarını tespit etmek ve doğru hamlelerle savaşlardan galip gelmektir. Dünyanın kontrolünü tamamen elinize alabilmek ve yeni gezegenler keşfetmek için onlarca ölümcül silah ve farklı özelliklere sahip yüzlerce askerden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz online savaşlara da katılabilir ve daha fazla ganimet toplayabilirsiniz. Oyunda farklı özel güçlere ve silahlara sahip birçok savaş kahramanı bulunmaktadır. Dilediğiniz karakterleri ve savaş aletlerini kullanarak düşmanlarınıza karşı mücadele edebilirsiniz.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerine sahip cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken Operation New Earth, binlerce oyuncunun beğenisini kazanan eğlenceli bir savaş oyunu olarak öne çıkmaktadır.