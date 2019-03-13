Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve farklı özelliklere sahip karakterler ile aksiyon dolu savaşlara katılabileceğiniz Own Super Squad, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Android, İOS ve Windows işletim sistemi içeren tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz ve farklı bir deneyim kazanabileceğiniz bu oyunda amaç, ilginç görünümlü yaratıklara karşı mücadele etmek ve seviye atlayarak daha güçlü bir karakter oluşturmaktır. Oyunda, elindeki oyun konsolunu düşüren bir karakterin başından geçenler konu alınmıştır.

Oyun içerisinde yönetebileceğiniz 5 farklı karakter ve toplamda 40 zorlu bölüm yer almaktadır. Silah, kılıç ve sopa gibi aletlerle onlarca yaratığı öldürebilir ve havadan düşen ödül kutularını kırarak değerli taşlara sahip olabilirsiniz. Oyun çevrimdışı olarak oynanmaktadır. Ekranın sol alt ve sağ alt bölgelerinde yer alan kontrol butonları ile rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Aksiyon kategorisinde yer alan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken Own Super Squad, sıkılmadan oynayabileceğiniz ve eşsiz bir deneyim edinebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.