Zar atarak geniş bir oyun platformunda ilerleyerek çeşitli ticarethaneleri ve gayrimenkulleri satın alabileceğiniz Rento, masa oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çift zar atarak gelen sayı kadar platformda ilerlemek ve menkulleri satın almak için para biriktirmektir. Dükkan ve evleri satın alarak düğer oyunculardan kira alabilir ve servetinizi artırarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Elinizdeki parayı katlamak için daha fazla dükkan ve ev satın alabilir ve kira ücretlerini artırarak daha fazla para kazanabilirsiniz. Oyunu online olarak oynayabilir ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi sohbet özelliği ile diğer oyuncularla konuşabilir ve oyunu daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

Milyonlarca oyun tutkununun keyifle oynadığı edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Rento, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.