İlk sürümü ile milyonlarca oyuncuya ulaşan Save the snail, ikinci sürümü ile de yüzbinlerce oyuncuya ulaşmayı başardı.

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam edilen Save the snail 2 mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Sezgisel kontrollerin, eğlenceli grafiklerin, sürükleyici bir oynanışın yer aldığı yapım da oyuncular birbirinden zorlu binlerce bulmacayı çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz oyun içerisinde hem ücretsiz hem de eğlence yüklü bir oynanış yapısı karşımıza çıkacak.

Zengin içeriğine ek olarak detaylı içerikleri ile oyuncuları tatmin etmeyi başaracak olan yapım dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanıyor. Aksiyondan uzak, bol eğlenceli bir oynanış yapısına sahip olan oyun, kitlesini günden güne artırmaya da devam ediyor.