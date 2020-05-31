Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android hemde Windowsphone üzerinde oynanmaya devam edilen Save the Snail yeni oyunculara da ulaşıyor.

Alda Games’in oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan başarılı yapım da oyuncular mantıksal düşünerek karşılarına çıkan onlarca farklı bulmacayı çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

24 farklı seviyenin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular kolay kontroller eşliğinde sevimli salyangozlarını kontrol ederek bulmacaları çözüme kavuşturacaklar.

Rengarenk içerikler ile eğlenceli vakit geçirecek olan oyuncular basitten zora doğru ilerleyen bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

Herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen yapım 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.