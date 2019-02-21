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Stick Cricket Premier League 1.6.4 (winphone)
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  5. Stick Cricket Premier League - Windows İçin Spor Oyunudur

Stick Cricket Premier League

1.6.4
winphone
Stick Cricket Premier League
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Mobil cihazımızda kriket maçlarına katılacağız.

Stick Sports LTD tarafından geliştirilen ve üç farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Stick Cricket Premier League bir mobil spor oyunudur.

 Dünyanın dört bir yanında 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda kendi beyzbol takımımızı kuracak, dünyanın dört bir tarafında zorlu maçlara çıkacağız.

 Zengin içeriği ve rengarenk yapısı ile 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda iyi bir beyzbol takımı yaratmaya çalışacağız. Oyuncular transfer edebileceğimiz yapımda en iyi takım olabilmek için mücadele edeceğiz. Üç farklı mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanan yapım, sadece Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirildi.

Yapım diğer iki platformda da oldukça geniş kesimlere ulaşmayı başardı.

 İyi eğlenceler dileriz.

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