Mobil platformda sürükleyici bir çiftçilik oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyun Wild West: New Frontier demektir. Oyun dünyasının başarılı isimlerinden birisi olan Social Quantum Ltd tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Wild West: New Frontier eğlenceli yapısı ile 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Üç farklı mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Wild West: New Frontier ile çeşitli ekinler ekip biçebilecek, tarlalarda ürünler yetiştirebilecek, çeşitli hayvanlar besleyebileceğiz. Küçük bir arazi üzerine kuracağımız çiftliğimizi günden güne genişletecek ve büyüterek daha fazla üretim yapabileceğiz.

Kırsal hayatın tadını çıkaracağımız oyunda çiftçiliğe dair gerçekçi bir deneyim yaşayacak ve tecrübe edineceğiz.

3D grafikler eşliğinde gerçekçi bir deneyim yaşayacak olan oyuncular farklı binalar ve dekorasyonlar ile de karşılaşacaklar.