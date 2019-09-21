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Wild West: New Frontier 31.3 (winphone)
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  5. Wild West: New Frontier - Windowsphone için Simülasyon Oyunudur

Wild West: New Frontier

31.3
winphone
Wild West: New Frontier
ÜCRETSİZ
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Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 1
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 2
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Gerçekçi bir çiftçilik oyunu oynayacağız.

Mobil platformda sürükleyici bir çiftçilik oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyun Wild West: New Frontier demektir. Oyun dünyasının başarılı isimlerinden birisi olan Social Quantum Ltd tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Wild West: New Frontier eğlenceli yapısı ile 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Üç farklı mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Wild West: New Frontier ile çeşitli ekinler ekip biçebilecek, tarlalarda ürünler yetiştirebilecek, çeşitli hayvanlar besleyebileceğiz. Küçük bir arazi üzerine kuracağımız çiftliğimizi günden güne genişletecek ve büyüterek daha fazla üretim yapabileceğiz.

Kırsal hayatın tadını çıkaracağımız oyunda çiftçiliğe dair gerçekçi bir deneyim yaşayacak ve tecrübe edineceğiz.

3D grafikler eşliğinde gerçekçi bir deneyim yaşayacak olan oyuncular farklı binalar ve dekorasyonlar ile de karşılaşacaklar.

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