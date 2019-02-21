Kaliteli grafikler ve benzersiz müziklerle desteklenmiş sıkılmadan oynayabileceğiniz WonderCat Adventures, klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan bir oyun olarak göze çarpıyor.

Android, İOS ve Windows işletim sistemlerini destekleyen tüm cihazlarda kolaylıkla oynanan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan bu oyun ile macera dolu anlar sizleri bekliyor. Robot zırhı ile korunan bir kedi yardımıyla zorlu parkurlarda ilerleyebilir ve tuzaklarla dolu yollardan geçerek hedefe ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçtiğiniz yollarda karşınıza çıkan elmasları toplayarak diğer bölümlerin kilidini açabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden zorlu 53 farklı bölüm yer almaktadır. Bölümlerde sizi engellemeye çalışacak olan devasa yengeçler, kartallar ve benzeri birçok yırtıcı hayvan bulunmaktadır. Robot kıyafetinde bulunan çeşitli özellikleri kullanarak bu hayvanları atlatabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Ayrıca parkurlarda bulunan bazı araçlardan yararlanarak uzun atlamalar yapabilir ve engellerden sıyrılabilirsiniz.

Her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan ve oynayanlara keyif veren WonderCat Adventures ile sizlerde farklı bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz.

iyi eğlenceler dileriz.