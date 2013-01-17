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Wise Auto Shutdown
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Wise Auto Shutdown

1.62.84
Wise Auto Shutdown İndir Hemen İndir

1.51 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Wise Auto Shutdown
Wise Auto Shutdown
Wise Auto Shutdown

Otomatik Bilgisayar Kapatma Programı

Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

Wise Auto Shutdown kullanıcıların istedikleri zamanda bilgisayarlarını otomatik olarak kapatmalarına veya yeniden başlatmalarına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Wise Auto Shutdown sayesinde bir indirme işleminin tamamlanmasını beklemeden evden rahatça çıkabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bilgisayarınızın ne kadar süre sonra veya saat kaçta kapanması gerektiğini Wise Auto Shutdown ile belirlemek. Böylece program zamanı geldiğinde bilgisayarınızı sizin için kapatacaktır.

Türkçe dil desteğine sahip ve ücretsiz bir program olan Wise Auto Shutdown sade ve şık arayüzüyle tüm bilgisayar kullanıcılarının hiç zorlanmadan kullanabileceği başarılı bir programdır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Almanca Portekizce Bulgarca italyanca Fransızca Arapça Türkçe İngilizce Yunanca Rusça ispanyolca
Geçen Hafta / Toplam:
8 / 4,206
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
WiseCleaner

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