Witcher 3 Hayatta Kalma Modu Çıktı!

Eğer siz de benim gibi The Witcher 3'ü defalarca oynayıp bitirdiyseniz size oyunu yeniden oynatacak ücretsiz bir oyun modu çıkış yaptı. Primal Needs adlı Witcher 3 hayatta kalma modu oyunu çok daha heyecanlı hale getiriyor.

Primal Needs temel olarak oyuna açlık, susuzluk ve yorgunluk dinamiklerini eklemekte. Bu sayede oyundaki tehlikeli düşmanların yanısıra bir de bu tür doğal mücadeleleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Witcher 3'ün uçsuz bucaksız açık dünyası, yiyecek ve içecek çeşitliliği düşünüldüğünde de bu modun oyunu başarılı bir hayatta kalma oyununa çevireceği söylenebilir.

Primal Needs'in eklediği mekanikler açlık seviyeniz arttıkça canınızın yavaş yavaş azalmasına ve nihayetinde ölmenize sebep oluyor. Toplayacağınız yiyecekleri yiyerek açlığınızı giderebiliyorsunuz; fakat oyundaki yiyeceklerin bir son kullanma tarihi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Susuzluğunuz ise staminanızı düşüren bir etken. Susuzluğunuz arttıkça savaş kabiliyetiniz de azalacağı için savaşlara girmeden önce Geralt'ın yeterince sıvı tükettiğine emin olmanızda fayda var. Yorgunluk da susuzluğa benziyor, Geralt'ı uykusuz bıraktığınızda saldırıları bloklayamıyor ve saldırılardan kaçamıyor, koşamıyor. Yani bir kütük gibi düşmanınızın karşısında dikiliyorsunuz. Meditasyon yaptığınızda ise Geralt tekrar coşuyor.

Witcher 3 hayatta kalma modu bunlar haricinde birçok küçük ve etkili detayı da oyuna eklemekte. Modu indirmek, nasıl yüklendiğine bakmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

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