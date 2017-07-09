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Word in Pieces
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Word in Pieces

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Editör Puanı: 4/5
4
Word in Pieces
Word in Pieces
Word in Pieces
Word in Pieces
Word in Pieces

Android İçin Kelime Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

16 dilde oynanabilen online kelime oyunu

Word in Pieces, Android platformunda İngilizce ve Türkçe dahil 16 dilde oynanabilen kelime bulma oyunu olarak yerini alıyor. Diğer kelime oyunlarından farklı olarak harfleri yan yana getirmek yerine kesik kelimelerden anlamlı bir kelime çıkarmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki saniyeler içerisinde kelimeyi bulmanız gerekiyor.

Online oynanabilen çok sayıda kelime bulmaca oyunu arasından 16 dili desteklemesinin yanında farklı modlar sunması ve bilindik oynanışın dışına çıkarmasıyla ayrılıyor Word in Pieces. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere kelimeyi oluşturan harfler yerine parçalı kelimelerle yüz yüze geliyorsunuz. Bu kelimelere ilk dokunuşunuzla birlikte süre işlemeye başlıyor. Bölümü geçmek için kaç kelime bulmanız gerektiği, kullanabildiğiniz ipuçları da oyunun alanının üstünde gösteriliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Magma Mobile
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