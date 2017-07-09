Parçaları birleştirerek kelimeleri oluşturun.

Word in Pieces, 16 dilde oynanabilen sanırım tek kelime bulmaca oyunu. iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip satım alımla uğraşmadan keyifle oynayacağınız online kelime oyununda saniyelerle yarışıyorsunuz. Zamana karşı modda diğer oyuncularla kapışmanın zevkini anlatmak olmaz; oynayıp görmeniz gerek.

Kelime oyunları genellikle Türkçe veya İngilizce olur ve harfler üzerinden gidersiniz. Word in Pieces’da kelimeyi oluşturan harfler yerine kesilmiş kelimeler karşınıza çıkıyor. Bu düzen, kelime bulmayı zorlaştırıyor elbette. Buna bir de verilen sürede istenen kelime sayısına ulaşmak eklenince oyunun zorluk düzeyi zirveye yükseliyor. Oyunun online oynanabilir olması, gerçek kişilerin katılması Word in Pieces’ın beğendim yanlarından biri.