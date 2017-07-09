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Word in Pieces
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Word in Pieces

(iOS)
Word in Pieces İndir Hemen İndir

109 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Word in Pieces
Word in Pieces
Word in Pieces
Word in Pieces
Word in Pieces

iPhone ve iPad İçin Kelime Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Parçaları birleştirerek kelimeleri oluşturun.

Word in Pieces, 16 dilde oynanabilen sanırım tek kelime bulmaca oyunu. iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip satım alımla uğraşmadan keyifle oynayacağınız online kelime oyununda saniyelerle yarışıyorsunuz. Zamana karşı modda diğer oyuncularla kapışmanın zevkini anlatmak olmaz; oynayıp görmeniz gerek.

Kelime oyunları genellikle Türkçe veya İngilizce olur ve harfler üzerinden gidersiniz. Word in Pieces’da kelimeyi oluşturan harfler yerine kesilmiş kelimeler karşınıza çıkıyor. Bu düzen, kelime bulmayı zorlaştırıyor elbette. Buna bir de verilen sürede istenen kelime sayısına ulaşmak eklenince oyunun zorluk düzeyi zirveye yükseliyor. Oyunun online oynanabilir olması, gerçek kişilerin katılması Word in Pieces’ın beğendim yanlarından biri.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.4 ve üzeri
Üretici:
Magma Mobile
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