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WordOn
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WordOn

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WordOn
WordOn
WordOn
WordOn

Arkadaşlarınıza meydan okuyabilir ve kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

WordOn, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip bir kelime oyunu olan WordOn ile arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Beyninizin sınırlarını zorlayabileceğiniz bir kelime oyunu olan WordOn, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak karşımza çıkıyor. Renkli görselleri ve eğlenceli kurgusuyla mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Birbirinden farklı özelliklere de sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak özelliklerin kilitlerini açabilir ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Oyun sırasında arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve farklı yetenek düzeylerinde oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunda kaldığınız yeri kaydedebilir ve başka bir cihazdan oyununuza devam edebilirsiniz. Profil kısmındada oyun istatistiklerinize erişebilirsiniz. Oyunda size verilen harflerle kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. 

Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve en kısa sürede kelimeleri ortaya çıkarmalısınız. Kelime oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan WordOn'u sakın kaçırmayın.

WordOn oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Huckleberry Games S.A.
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