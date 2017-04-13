WordOn, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip bir kelime oyunu olan WordOn ile arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Beyninizin sınırlarını zorlayabileceğiniz bir kelime oyunu olan WordOn, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak karşımza çıkıyor. Renkli görselleri ve eğlenceli kurgusuyla mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Birbirinden farklı özelliklere de sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak özelliklerin kilitlerini açabilir ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Oyun sırasında arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve farklı yetenek düzeylerinde oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunda kaldığınız yeri kaydedebilir ve başka bir cihazdan oyununuza devam edebilirsiniz. Profil kısmındada oyun istatistiklerinize erişebilirsiniz. Oyunda size verilen harflerle kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve en kısa sürede kelimeleri ortaya çıkarmalısınız. Kelime oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan WordOn'u sakın kaçırmayın.

WordOn oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.