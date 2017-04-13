WordOn, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kelimeleri tahmin etmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan WordOn, basit oynanışı ve renkli görselleriyle dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kelimeleri tahmin etmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Birbirinden farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Kelime dağarcığınıza güveniyorsanız WordOn'u mutlaka denemeniz gerekiyor. Farklı özelliklerin de yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Sohbet eklentisine de sahip olan oyunda arkadaşlarınızda sohbet edebiliyorsunuz. Becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve kelimeleri en kısa sürede bulmalısınız. Ayrıca oyunda kaldığınız yeri kaydedebilir ve başka bir cihazdan oyununuza devam edebilirsiniz. Profil kısmındada oyun istatistiklerinize erişebilirsiniz.

Oyunda size verilen harflerle kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyun kelime oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur. WordOn'u sakın kaçırmayın.

WordOn oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.