?     Geri Bildirim
WordOn
TamindirMobilOyunlarKelimeWordOn - IOS Için Kelime Oyunu

WordOn

(iOS)
WordOn İndir Hemen İndir

74 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WordOn
WordOn
WordOn
WordOn

Arkadaşlarınızla kelime bilginizi yarıştırabileceğiniz harika bir kelime oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

WordOn, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kelimeleri tahmin etmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan WordOn, basit oynanışı ve renkli görselleriyle dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kelimeleri tahmin etmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Birbirinden farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Kelime dağarcığınıza güveniyorsanız WordOn'u mutlaka denemeniz gerekiyor. Farklı özelliklerin de yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Sohbet eklentisine de sahip olan oyunda arkadaşlarınızda sohbet edebiliyorsunuz. Becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve kelimeleri en kısa sürede bulmalısınız.  Ayrıca oyunda kaldığınız yeri kaydedebilir ve başka bir cihazdan oyununuza devam edebilirsiniz. Profil kısmındada oyun istatistiklerinize erişebilirsiniz.

Oyunda size verilen harflerle kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyun kelime oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur. WordOn'u sakın kaçırmayın.

WordOn oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

WordOn için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Huckleberry Games S.A.
WordOn QR Kodu Okutarak İndir

Kelime Popülerleri

  1. Kelimelik
    KelimelikiPhone ve iPad için Kelime Oyunu
  2. A Word Kelime Oyunu
    A Word Kelime OyunuiOS için Kelime Oyunu
  3. Sessiz Sinema Oyunu
    Sessiz Sinema OyunuiPhone ve iPad için Sessiz Sinema Oyunu
  4. Kelime Makinesi
    Kelime MakinesiiPhone ve iPad için Kelime Üretici
  5. Kelime Savaşı
    Kelime SavaşıiPhone Ve iPad İçin Kelime Oyunu

WordOn Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster