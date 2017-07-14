WordPress.com Sosyal Ağlarda Paylaşım Seçeneklerini Genişletti

WordPress.com, bu zamana kadar sunduğu kullanışsız sosyal medya bağlantılarını kararlı bir şekilde değiştirme yoluna gidiyor. Popüler blog sitesine bugün gelen güncellemeyle beraber, artık sitenin yönetici arayüzünden Twitter ve Facebook paylaşımlarınızı veya LinkedIn gibi sosyal medya güncellemelerinizi zaman ayarlı olarak planlayabilirsiniz.

Aslında, WordPress yıllardır sosyal medya paylaşımı özelliklerini kullanıcılarına sunuyordu. Ancak, bu bağlantılar son derece kullanışsız ve yüzeyseldi. Bu zamana kadar WordPress'de sosyal medya paylaşımlarını yönetmek için her bir hesapla site arasında bağlantı kurmanız ve bu mecralarda yapacağınız paylaşımları tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani, aynı paylaşımı tüm sosyal medya hesaplarınızda tek tek yapmanız zorunluydu.

Yeni gelen güncellemeyle beraber artık WordPress'in yönetici arayüzünden sosyal ağ paylaşımlarınızı planlayabildiğiniz gibi paylaşımınızın nasıl duracağını önceden görmek için ön izleme seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Zaman ayarlı sosyal medya paylaşımları sayesinde sosyal medya hesaplarınız sürekli dinamik kalacak ve blog sayfanız sürekli aktif gibi görünecek. Ayrıca, aynı paylaşımı farklı sosyal ağlardan tekrar tekrar paylaşmaya da gerek kalmıyor.

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