Wordycat
iPhone ve iPad İçin Kelime Bulmaca Oyunu
Harfleri eşleştirerek kelimeleri buluyoruz.
Wordycat, harfleri eşleştirerek ilerlediğimiz kelime bulmaca oyunu. İngilizce ve Türkçe dil desteğiyle gelen kelime oyununda sevimli kedinin kelimeleri bulmasına yardımcı oluyoruz.
8 dilde oynanabilen nadir kelime bulma oyunlarından biri olan Wordycat’te süre hızla akıp giderken olabildiğince fazla kelime bulmaya çalışıyoruz. Yalnız oynanış diğer kelime oyunlarından biraz farklı. Harfleri eşleştirerek (iki harfi yan yana getirerek) ihtiyacımız olan harfi bulmamız gerekiyor. Harfleri eşleştirmeyi başaramazsak harfler üst üste yığın oluşturuyor, süremiz olsa bile oyuna veda ediyoruz.
Oyunda kelimeleri bulurken sevimli mi sevimli kedimizin macera albümü için çıkartmaları da toplamış oluyoruz. Çıkartmalar iMessage içinde kullanılabiliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Indigo Bunting
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