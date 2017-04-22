World Bowling Championship, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bowling oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan World Bowling Championship oyununda gerçek bowling oynuyormuş gibi bir hisse kapılıyor ve keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. 400'den fazla aşamaya sahip olan oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla oyun oynayabiliyorsunuz. Gerçek bowling oynuyormuş gibi bir hisse kapıldığınız oyunda dikkatli olmalı ve engellerden kaçarak labutları devirmelisiniz. Ayrıca internet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oyun oynayabiliyorsunuz. Gayet kolay bir oynanışa sahip olan oyunda topun falsosunu ve şiddetini iyi ayarlamanız gerekiyor. Bowling oynamayı seviyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Liderlik tablosuna sahip olan oyunda arkadaşlarınızla mücadele edebiliyor ya da dünyanın diğer bölgelerindeki kişilerle yarışabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Parmağınızla topa yön verdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Gerçekçi atmosferi ve yüksek çözünürlüklü görselleriyle bowlingi seven herkesin telefonunda olması gereken bir oyun diyebilirim.

World Bowling Championship oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.