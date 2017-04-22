World Bowling Championship(iOS)
Gerçek bowling deneyimi yaşayabileceğiniz zevkli bir oyun
World Bowling Championship, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bowling oyunudur. Gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda arkadaşlarınızla yarışabiliyor ve onlara meydan okuyabiliyorsunuz.
Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan World Bowling Championship oyununda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyor ve gerçekçi bir bowling deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Parmağınızla kontrol ettiğiniz topa doğru şiddeti ve falsoyu vererek labutları devirmeye çalışıyor ve aynı zamanda da engellerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu 400'den fazla bölümün de yer aldığı oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. İnternet bağlantısına gerek duymadan da oynayabileceğiniz oyunda dilerseniz çok oyunculu moda geçiş yapabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyun bowling oynamayı sevenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir oyundur diyebilirim.
Gerçek bowling oynuyormuş gibi bir hisse kapıldığınız oyunda dikkatli olmalı ve engellerden kaçarak labutları devirmelisiniz. Ayrıca Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak üst sıralara tırmanabilir ve dünyanın diğer bölgelerindeki kişilerle yarışabilirsiniz. Zorlu görevlerin de yer aldığı oyundatüm görevleri tamamlamalısınız. Parmağınızla topa yön verdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız.
World Bowling Championship oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- mobirix
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