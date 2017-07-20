World of Warships Blitz(Android)
Android İçin Gemi Savaşı Oyunu
Ödüllü gemi savaş oyunu artık mobil platformda
World of Warships Blitz, Wargaming tarafından geliştirilen ödüllü PC oyunu World of Warships’in mobil platforma uyarlanan sürümü. Android platformunda görsellik, ses ve oynanış açısından açık ara en iyi multiplayer destekli gemi savaşları oyunu.
Android telefon ve tabletinizde en iyi grafiklere sahip online oynayabileceğiniz gemi savaş oyunu arıyorsanız World of Warships Blitz’e bir şans tanıyın derim. Karşılıklı 7 kişiden oluşan takımlar açık denizlerde birbirlerini batırmak için mücadele veriyorlar. Savaş gemileri, denizaltılar, kruvazörlerle yüz yüze geliyorsunuz. Herkes tek bir amaç için savaşıyor: Denizlerin hakimi olmak.
Aksiyon tarafı ağır basan gemi savaş oyununda oldukça detaylı hazırlanmış bir oyun ekranıyla karşılaşıyoruz. Sol üstte düşman gemilerini takip edebildiğiniz radar ve takım arkadaşlarınızla iletişime geçebildiğiniz sohbet kısayolu, sol alt köşede geminizin yönünü ve hızını ayarlayabildiğiniz hassas butonlar, sağ alt köşede geminizi onarmaktan düşman gemilerine yakınlaşmaya savaş esnasında ihtiyacınız olan her şey, üst tarafta da savaş süresi ile suya gömdüğünüz ve sahip olduğunuz gemi sayısı yer alıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Wargaming
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
- Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
- Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
World of Warships Blitz Eski Sürümleri
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı