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World of Warships Blitz
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World of Warships Blitz

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz

Android İçin Gemi Savaşı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Ödüllü gemi savaş oyunu artık mobil platformda

World of Warships Blitz, Wargaming tarafından geliştirilen ödüllü PC oyunu World of Warships’in mobil platforma uyarlanan sürümü. Android platformunda görsellik, ses ve oynanış açısından açık ara en iyi multiplayer destekli gemi savaşları oyunu.

Android telefon ve tabletinizde en iyi grafiklere sahip online oynayabileceğiniz gemi savaş oyunu arıyorsanız World of Warships Blitz’e bir şans tanıyın derim. Karşılıklı 7 kişiden oluşan takımlar açık denizlerde birbirlerini batırmak için mücadele veriyorlar. Savaş gemileri, denizaltılar, kruvazörlerle yüz yüze geliyorsunuz. Herkes tek bir amaç için savaşıyor: Denizlerin hakimi olmak.

Aksiyon tarafı ağır basan gemi savaş oyununda oldukça detaylı hazırlanmış bir oyun ekranıyla karşılaşıyoruz. Sol üstte düşman gemilerini takip edebildiğiniz radar ve takım arkadaşlarınızla iletişime geçebildiğiniz sohbet kısayolu, sol alt köşede geminizin yönünü ve hızını ayarlayabildiğiniz hassas butonlar, sağ alt köşede geminizi onarmaktan düşman gemilerine yakınlaşmaya savaş esnasında ihtiyacınız olan her şey, üst tarafta da savaş süresi ile suya gömdüğünüz ve sahip olduğunuz gemi sayısı yer alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Wargaming
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