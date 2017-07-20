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World of Warships Blitz
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World of Warships Blitz

(iOS)
World of Warships Blitz İndir Hemen İndir

211 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz
World of Warships Blitz

iPhone ve iPad İçin Gemi Savaşları Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Mobil platformdaki en kaliteli multiplayer destekli gemi savaş oyunu

World of Warships Blitz, ödüllü PC gemi savaşları oyunu World of Warships’in yapımcıları tarafından hazırlanmış, son derece kalite grafik ve oynanışa sahip bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan gemi savaş oyununda karşılıklı 7’li takımlar halinde süreli savaşlara giriyoruz.

Bizleri İkinci Dünya Savaşı döneminin savaş gemileri, kruvazörler, muhripleriyle 6 dakikalık savaşlara sokan oyunda sadece multiplayer oynama seçeneği var. Senaryo modu, görevler, serbest savaş gibi modların hiçbiri yok; takımlar belirleniyor ve direkt tanımadığımız kişilerle savaşmaya başlıyorsunuz. Takımınızda 7, karşı takımda 7 olmak üzere 14 gemi bulunduğundan ve savaş süresi çok az olduğundan kimse durmak bilmiyor. Herkes verilen sürede birbirini batırmak için mücadele ediyor.

Süre sınırı, enerji barının dolması bekleme gibi kısıtlamaların olmadığı, sürükleyici bir oynanış sunan gemi oyununda ortam, sesler o kadar iyi hazırlanmış ki kendinizi gerçekten bir savaşın içindeymiş gibi hissediyor, oyundan kopamıyorsunuz. Savaş esnasında düşman gemilerine yakınlaşmaktan geminin hızını dilediğiniz gibi ayarlamaya her şey olabildiğince basit, düğmelerle kolaylıkla sağlanabiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve üzeri
Üretici:
Wargaming
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