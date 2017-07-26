En uzun ve kalın yılan olmalısınız.

Wormax.io, Nokia telefonların efsane yılan oyunundan esinlenerek hazırlanmış MMO oyunu. İster tek başınıza isterseniz de dünya genelinde oyuncularla online oynayabildiğiniz yılan oyununda amaç en uzun ve kalın yılan olmak. Tabii ki sunucudaki en iyi oyuncu olmalısınız.

Baş kısmı değişebilen ilginç yılanları kontrol ettiğiniz oyunda geniş bir haritada mücadele ediyorsunuz. Gezinerek gözünüze kestirdiğiniz küçük yılanları yiyip büyümenizi sürdürüyorsunuz. Oyuna ilk girdiğinizde siz de ufak boyutta olduğunuzdan gözünüzü dört açmalısınız.

Oyunun ilerleyen safhalarında yılanınıza yeni yetenekler ekleniyor. Aniden durma, sınırlı süreliğine diğer yılanların içinden geçme gibi yeteneklere sahip oluyorsunuz. Unutmadan, haritada kendinizi büyütme, yem çekme, hızlandırma, kendinizi zehirli hale getirme ve daha birçok öğe yer alıyor. Sürünürken etrafınıza sürekli bakmanızda fayda var.