En büyük yılan olmak için mücadele veriyorsunuz.

Wormax.io, bir dönem Nokia telefonlarda oynadığımız yılan oyununu hatırlatan, MMO türünde hazırlanmış eğlence dolu bir mobil oyun. iPhone ve iPad’e ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online yılan oyununda haritadaki en büyük ve kalın yılan olmak için uğraş veriyorsunuz. Sunucu sıralamasında 1. olmak hiç kolay değil.

Tek başınıza yapay zekaya karşı veyahut multiplayer modda diğer oyuncularla birlikte oynayabildiğiniz Wormax.io adlı yılan oyununda etrafınızda dolaşan ufak yılanları yem olarak seçerken, kuyruğu oldukça uzun olan ve kalın yılanlara görünmemeye çalışıyorsunuz.

Oyunda belli bir puana geldiğinizde aniden durma ve yılanların içinden geçme gibi sınırlı süreliğine de olsa yeteneklere sahip oluyorsunuz. Yılanı büyütme, hızlandırma, yem çekme, zehirli hale dönüşme ve daha pek çok haritanın belli noktalarında çıkan öğeler de oyunda avantaj elde etmenizi sağlıyor.