?     Geri Bildirim
Wormax.io
TamindirMobilOyunlarAksiyonWormax.io

Wormax.io

(iOS)
Wormax.io İndir Hemen İndir

167 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Wormax.io
Wormax.io
Wormax.io
Wormax.io
Wormax.io

iPhone ve iPad İçin Yılan Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

En büyük yılan olmak için mücadele veriyorsunuz.

Wormax.io, bir dönem Nokia telefonlarda oynadığımız yılan oyununu hatırlatan, MMO türünde hazırlanmış eğlence dolu bir mobil oyun. iPhone ve iPad’e ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online yılan oyununda haritadaki en büyük ve kalın yılan olmak için uğraş veriyorsunuz. Sunucu sıralamasında 1. olmak hiç kolay değil.

Tek başınıza yapay zekaya karşı veyahut multiplayer modda diğer oyuncularla birlikte oynayabildiğiniz Wormax.io adlı yılan oyununda etrafınızda dolaşan ufak yılanları yem olarak seçerken, kuyruğu oldukça uzun olan ve kalın yılanlara görünmemeye çalışıyorsunuz.

Oyunda belli bir puana geldiğinizde aniden durma ve yılanların içinden geçme gibi sınırlı süreliğine de olsa yeteneklere sahip oluyorsunuz. Yılanı büyütme, hızlandırma, yem çekme, zehirli hale dönüşme ve daha pek çok haritanın belli noktalarında çıkan öğeler de oyunda avantaj elde etmenizi sağlıyor.

Wormax.io için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve üzeri
Üretici:
Elyland
Wormax.io QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
  5. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu

Wormax.io Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster