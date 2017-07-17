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WPS PDF to Word Converter
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WPS PDF to Word Converter

10.2.0.5819
WPS PDF to Word Converter İndir Hemen İndir

40.34 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
WPS PDF to Word Converter
WPS PDF to Word Converter
WPS PDF to Word Converter

PDF Dönüştürme Programı

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 48 dakika önce

PDF dosyalarınızı kolayca Word formatına dönüştürün.

WPS PDF to Word Converter, msaüstünde çalışan bir PDF'ten Word'e çevirme programıdır. 

WPS PDF to Word, kullanımı kolay ve tüm biçimlendirmeyi koruyabilen hızlı, yüksek kaliteli bir PDF dönüştürücüsüdür. WPS PDF to Word, madde işaretleri ve tablolar da dahil olmak üzere yazı tiplerini ve düzenlerinien iyi şekilde Word'e aktarabilir. Adobe PDF dosyaları herhangi bir kayıt olmaksızın kolayca DOC / DOCX'e dönüştürülebilir.

Uygulama aynı zamanda PDF dönüştürme için PDF sayfalarını bölme-birleştirme özelliğine de sahiptir ve PDF dosyaları daha sonra ihtiyaç ve gereksinimlerinize göre dönüştürmek üzere seçilebilir. Kullanımı oldukça basit olan bu programı kullanmak için çalıştırmak ve üst menüsün "Özel Özellikler" bölümündeki 'PDF'den Word'e' sekmesine tıklamanız yeterli. Ardından PDF dosyasını yerel dosya deponuzdan sürükleyin ve "start" tuşuna basın. Birkaç saniyelik beklemenin ardından dosya PDF formatından çevrilecek ve karşınıza konulacak.

Deneme sürümünde sadece 5 dosya çevirmeye izin veren, ardından 29.95 dolar gibi bir ücret isreyen WPS, oldukça iyi sonuçlar vermesiyle sizi tam sürümü satın almaya da itebilir. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Kingsoft Office Software Corporation Limited

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