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Wrestle Jump Physics
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Wrestle Jump Physics

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Wrestle Jump Physics
Wrestle Jump Physics
Wrestle Jump Physics
Wrestle Jump Physics
Wrestle Jump Physics

Android için Güreş Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Gerçek fizik kurallarına dayanan farklı bir güreş oyunu

Wrestle Jump Physics, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir güreş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir oynanışa ve gerçek fizik kurallarına dayanan oyunda rakibinizi devirmeye çalışıyorsunuz.

Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan Wrestle Jump Physics, fizik tabanlı bir güreş oyunudur. Rakibinizin kafasını yere vurarak puan kazanmaya çalıştığınız oyunda dilerseniz arkadaşlarınıza karşı da mücadele edebiliyorsunuz. Turnuva ve sonsuz oyun modlarını barındıran oyunda stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Tek tuş ile oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dengeyi kurmalı ve rakibizin üstesinden gelmelisiniz. Renkli grafikleri ve son derece kolay oynanışıyla ön plana çıkan Wrestle Jump Physics, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Eğer bu tarz bir oyun arayışındaysanız bu oyunu kaçırmayın.

Oyunda başarılı olmak için size verilen butonu seri bir şekilde kullanmanız da yararınıza oluyor. Kendi güreşçinizi iyi kontrol etmeli ve müsabakalardan galip ayrılmalısınız.

Wrestle Jump Physics oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Hakan Demir
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