Mobil cihazlarınızda güreş deneyimi yaşayabileceğiniz zevkli bir oyun

Wrestle Jump Physics, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir güreş oyunudur. Farklı kurallara dayanan oyunda rakibinizi alt etmeye çalışıyorsunuz.

Arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabileceğiniz bir güreş oyunu olan Wrestle Jump Physics, eğlenceli zamanlar geçirmek için tercih edebileceğiniz bir oyundur. Rakibizle amansız mücadelelere giriştiğiniz oyunda stratejik hamleler yaparak galip gelmeye çalışıyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için dengede kalmalı ve uygun zamanlarda hamleler yapmalısınız. Basit bir oynanışın ve gerçek fizik kurallarının yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda rakibinizin kafasını yere vurarak puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Tek telefon üzerinden multiplayer deneyimi de sunan oyunda iki farklı oyun modu bulunuyor.

Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Wrestle Jump Physics'i mutlaka denemelisiniz. Renkli grafiklere ve basit bir oynanışa sahip olan Wrestle Jump Physics oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.