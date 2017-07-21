WWE'nin efsane güreşçileri ringe çıkıyor.

WWE Tap Mania, SEGA’nın WWE ile birlikte hazırladığı Amerikan Güreşi oyunu. The Rock, John Cena, Undertaker, Brock Lesnar, Charlotte ve daha nice WWE’nin efsane güreşçilerini buluşturan oyunda televizyonda yayınlanan canlı etkinlikleri temel alan günlük etkinlikler de düzenleniyor.

iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz en iyi Amerikan Güreşi oyunu diyebilirim. Görsel çizgileriyle çizgi filmleri hatırlatsa da oynarken vaktin nasıl geçtiğini unutuyorsunuz. Az önce saydığım ünlü güreşçilerle ringe çıkıp hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Ringde tek bir dev güreşçiyi indirmeniz isteniyor. Hem boy hem de vücut olarak daha gelişmiş rakibinizi indirmenin yolu iyi bir takım kurmaktan geçiyor. Evet, ringde tek başınıza değilsiniz. Yanınıza alabildiğiniz 3 arkadaşınızla birlikte rakibinizi bitirmeye çalışıyorsunuz.

Smackdown Live, Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania, RAW gibi WWE Amerikan Güreşi izleyicilerinin kaçırmadığı etkinliklerin yanında ödül kazandıran görevler, maçlar sunan WWE Tap Mania, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiriyor.