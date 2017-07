Xbox One X için Ön Siparişler Çok Yakında

Microsoft’un başta Project Scorpio olarak duyurduğu yeni konsolu Xbox One X, geçen ayın başlarındaki E3 2017 etkinliğinde, resmi olarak şu an bildiğimiz ismiyle tanıtılmıştı. Xbox One X, 7 Kasım’da piyasaya sürülmek üzere hazır durumda. Ancak ön sipariş yoluyla ilk grup konsolları satın almayı garantilemek isteyenler çok da uzun süre beklemeyecekler.

Yeni konsolu Xbox One X için ön siparişlerin açılacağı tarihi vermek konusunda Microsoft suskunluğunu koruyordu. Twitter üzerinden yoğun kullanıcı baskısına maruz kalmasına rağmen şirket bu tutumunu sürdürmüştü. Ancak, Microsoft’un Xbox patronu Phil Spencer sonunda dayanamadı ve bir mesaja cevap verdi.

Bir kullanıcının “Biri artık Xbox One X için ön sipariş tarihi verebilir mi? Alacağımdan emin olmak istiyorum” şeklindeki mesajına karşılık Spencer, “Bunun için planımız hazır. Çok geçmeden tüm detayları içeren bir duyuruyla karşınızda olacağız.” cevabını verdi.

Spencer’ın cevabına bakılırsa Microsoft, hala kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Ancak bir yandan da bu cevap her şeyin yolunda olduğunu geriye yalnızca hangi tarihte ön siparişe başlanması gerektiğinin kararlaştırılmasının kaldığını gösteriyor. Ancak ön sipariş tarihinin çok yakında olduğu bir gerçek ki gelecek ayki Gamescom duyurunun yapılması için bir fırsat olabilir.

Xbox One X 499 dolar fiyattan alıcı bulacak ki bu, Microsoft’un Sony gibi rakiplerinden daha yüksek bir rakam. Ancak Microsoft, Xbox One’da yaptığı yanlışı tekrarlamak istemiyor. Ayrıca şirket bu kez tüketiciden gelecek pozitif tepkilere de çok güveniyor.

@XboxP3 anyone word on when the Xbox one x pre-orders will be released? I want to make sure I get one. I can't wait.