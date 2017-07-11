Xbox One'a Oyun Hediye Etme Sistemi Geliyor

Xbox One platformu için oyun hediye etme sistemi geliyor. Xbox, resmi Twitter hesabından yaptığı bir duyuruyu paylaşarak müjdeli haberi kullanıcılarıyla paylaştı.

Microsoft, etkili performansıyla iz bırakmaya devam ediyor. "Geriye uyumluluk sistemi" ile kullanıcılarının gönlünü alan Xbox One, bu sefer de kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özelliği platforma eklemeye hazırlanıyor.

Xbox'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan oylama ile 5000 oy alan "oyun hediye etme" seçeneği kabul edildi. Gamescom'da tanıtılması beklenen bu özellik sayesinde, arkadaşlarımıza oyunlar hediye edebileceğiz.

Bu özellik ilk bakışta göze basit gelebilir, ama aslında önemi çok büyük. Çünkü konsol tarafında henüz bu özellik kullanılmıyor. Bu adımı ilk olarak atan Xbox One, bu alanda farkını ortaya koymak istiyor.

Halihazırda PC tarafında alışık olduğumuz hediye etme özelliği, konsol tarafında ilk olarak XBox One platformunda olacak. Bu avantajı, belki daha sonra diğer konsollarda da görürüz.

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