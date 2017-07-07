Xiaomi, 2017'nin İkinci Çeyreğinde 23 Milyonun Üzerinde Sattı

Bugün gerçekleştirilen Xiaomi toplantısında şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, yılın ikinci çeyreğinde 23.16 milyon akıllı telefon satıldığını açıkladı. Bu satış rakamıyla şirket, bir önceki çeyreğe göre akıllı telefon satışlarını yüzde 70 artırmış oldu. Böylece iki yıldır toparlanma sürecinde olduğu söylenen şirket, hızlı bir yükselme dönemine girdiğini gösterdi.

Gerçekleştirilen toplantıda akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi’nin diğer faaliyet alanları da tartışıldı. Şirketin CEO’su Jun, son birkaç yıldır önem verilen Ar-Ge yatırımlarına vurgu yaparken bu yatırımların meyvelerinin toplanmaya başlandığını belirtti. Ayrıca toplantıda Jun Xiaomi’nin ilk mobil işlemcisi olan Surge S1’den de bahsetti. Şirketin kendi mobil işlemcisi Surge S1 geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Şirketin kamera, ekran ve batarya geliştirmede de kaydettiği gelişim ele alındı. Az da olsa yeni Xiaomi Mi 6 akıllı telefondan da bahsedilirken, şirketin geçen yıl 7071 patent başvurusu yaptığı ve bu başvuruların 2895 tanesinin alındığı iletildi. Elde edilen patentlerin yarısının uluslararası olduğu aktarıldı.

Bu zamana kadar Çin Halk Cumhuriyeti’nde 123 Mi Home mağazası açan Xiaomi, tüketicilerden mükemmel geri dönüşler alındığını böyle devam ederse mağaza sayısının çoğaltılacağını belirtti. Ayrıca şirketin Hindistan’daki faaliyetlerinden elde ettiği gelirin Ar-Ge yatırımlarına doğrudan katkı yaptığı belirtilirken önümüzdeki yıllarda da Xiaomi’nin gelişimini sürdüreceği öngörüldü.

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