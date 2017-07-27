Xiaomi Mi 5X Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çinli üretici Xiaomi için bugün oldukça önemli bir gündü. Şirket düzenlediği basın toplantısıyla Xiaomi Mi 5X isimli yeni akıllı telefonunu, mobil cihazlarında kullanacağı yeni kullanıcı arayüzünü ve akıllı hoparlör sistemini tanıttı.

Duyurulan ilk cihaz Xiaomi Mi 5X, geçtiğimiz sene raflardaki yerini alan amiral gemisi Xiaomi Mi'nin yeni bir varyantı oldu. Telefonun güncellenmiş galinde 5.5-inch 1920×1080 çözünürlüğe sahip bir ekran bulunurken, arkasında yer alan çift kamera, en önemli değişikliklerden bir tanesi olarak gözümüze çarpan detaylardan bir tanesiydi.

Mi 6'da gördüğümüze benzer şekilde 12MP çözünürlüğe sahip olan bu kameralardan bir tanesi geniş açılı çekimler için kullanılırken, diğer telephoto lens'i geriye kalan çekim modları için kullanılıyor. Mi 5X'te de benzer kamera sistemleri kullanan Xiaomi, yeni teknolojilerini geliştirdiği farklı kullanıcı arayüzü ile de taçlandırdı. Daha kolay ve fonksiyonel olduğu söylenen bu arayüzün kullanılacağı ilk telefon Xiaomi Mi 5X olacakken, sonraki modellerde de bu arayüzün kullanılacağı açıklandı. Telefona dair diğer bilgiler ise şöyleydi:

Xiaomi Mi 5X Özellikleri

Ağırlık: 164g

Ekran: 5.5-inch, LTPS IPS LCD 1920x1080 çözünürlük, 16 milyon renk

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

CPU: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, 8 çekirdek

GPU: Adreno 506

Arka Kamera: 12 MP çift kamera

Ön Kamera: 5MP 1080p

Batarya: 3080mAh

Xiaomi Mi 5X Fiyatı

İlk olarak Çin'de satışa sunulacak olan Mi 5X, 1499 Yuan fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Bu fiyat vergiler ve diğer eklemeler hariç, günümüz döviz kuruyla çevirildiğinde 792.41TL ediyor. Bu fiyata ÖTV, KDV ve diğer karlar eklendiğinde daha yüksek bir fiyatla Türkiye'de satışa çıkması muhtemel.

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